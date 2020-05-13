Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 14 осіб (кількість летальних випадків зросла з 425 до 439).
Водночас одужала рекордна кількість пацієнтів за добу – 343.
“Станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 628 випадків;
• Волинська область – 510 випадків;
• Дніпропетровська область – 773 випадки;
• Донецька область – 102 випадки;
• Житомирська область – 530 випадків;
• Закарпатська область – 764 випадки;
• Запорізька область – 331 випадок;
• Івано-Франківська область – 1144 випадки;
• Кіровоградська область – 428 випадків;
• місто Київ – 1960 випадків;
• Київська область – 1049 випадків;
• Львівська область – 870 випадків;
• Луганська область – 42 випадки;
• Миколаївська область – 225 випадків;
• Одеська область – 680 випадків;
• Полтавська область – 257 випадків;
• Рівненська область – 1045 випадків;
• Сумська область – 157 випадків;
• Тернопільська область – 1028 випадків;
• Харківська область – 672 випадки;
• Херсонська область – 165 випадків;
• Хмельницька область – 196 випадків;
• Чернівецька область – 2444 випадки;
• Черкаська область – 346 випадків;
• Чернігівська область – 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 13 травня в Центр надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41 тис. 327 повідомлень про підозру на COVID-19.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.