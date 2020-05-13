В Україні станом на ранок 13 травня підтверджено 16 тисяч 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 402 – за останню добу.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 14 осіб (кількість летальних випадків зросла з 425 до 439).

Водночас одужала рекордна кількість пацієнтів за добу – 343.

“Станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 628 випадків;

• Волинська область – 510 випадків;

• Дніпропетровська область – 773 випадки;

• Донецька область – 102 випадки;

• Житомирська область – 530 випадків;

• Закарпатська область – 764 випадки;

• Запорізька область – 331 випадок;

• Івано-Франківська область – 1144 випадки;

• Кіровоградська область – 428 випадків;

• місто Київ – 1960 випадків;

• Київська область – 1049 випадків;

• Львівська область – 870 випадків;

• Луганська область – 42 випадки;

• Миколаївська область – 225 випадків;

• Одеська область – 680 випадків;

• Полтавська область – 257 випадків;

• Рівненська область – 1045 випадків;

• Сумська область – 157 випадків;

• Тернопільська область – 1028 випадків;

• Харківська область – 672 випадки;

• Херсонська область – 165 випадків;

• Хмельницька область – 196 випадків;

• Чернівецька область – 2444 випадки;

• Черкаська область – 346 випадків;

• Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 13 травня в Центр надійшло 1038 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 41 тис. 327 повідомлень про підозру на COVID-19.