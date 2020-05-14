Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 17 осіб (кількість летальних випадків зросла з 439 до 456).
Водночас одужала рекордна кількість пацієнтів за добу – 427.
“Станом на 9:00 14 травня в Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 422 нові випадки”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 654 випадки;
• Волинська область – 535 випадків;
• Дніпропетровська область – 781 випадок;
• Донецька область – 117 випадків;
• Житомирська область – 533 випадки;
• Закарпатська область – 791 випадок;
• Запорізька область – 347 випадків;
• Івано-Франківська область – 1166 випадків;
• Кіровоградська область – 432 випадки;
• місто Київ – 2012 випадків;
• Київська область – 1067 випадків;
• Львівська область – 904 випадки;
• Луганська область – 42 випадки;
• Миколаївська область – 228 випадків;
• Одеська область – 693 випадки;
• Полтавська область – 257 випадків;
• Рівненська область – 1062 випадки;
• Сумська область – 158 випадків;
• Тернопільська область – 1033 випадки;
• Харківська область – 713 випадків;
• Херсонська область – 165 випадків;
• Хмельницька область – 209 випадків;
• Чернівецька область – 2516 випадків;
• Черкаська область – 348 випадків;
• Чернігівська область – 84 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 14 травня в Центр надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42 тис. 590 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль напередодні заявив, що з 22 травня в Україні може початися другий етап ослаблення карантинних обмежень, але карантин скасовано не буде.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).