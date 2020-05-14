В Україні станом на ранок 14 травня зафіксовано 16 тисяч 847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 422 – за останню добу.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 17 осіб (кількість летальних випадків зросла з 439 до 456).

Водночас одужала рекордна кількість пацієнтів за добу – 427.

“Станом на 9:00 14 травня в Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 422 нові випадки”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 654 випадки;

• Волинська область – 535 випадків;

• Дніпропетровська область – 781 випадок;

• Донецька область – 117 випадків;

• Житомирська область – 533 випадки;

• Закарпатська область – 791 випадок;

• Запорізька область – 347 випадків;

• Івано-Франківська область – 1166 випадків;

• Кіровоградська область – 432 випадки;

• місто Київ – 2012 випадків;

• Київська область – 1067 випадків;

• Львівська область – 904 випадки;

• Луганська область – 42 випадки;

• Миколаївська область – 228 випадків;

• Одеська область – 693 випадки;

• Полтавська область – 257 випадків;

• Рівненська область – 1062 випадки;

• Сумська область – 158 випадків;

• Тернопільська область – 1033 випадки;

• Харківська область – 713 випадків;

• Херсонська область – 165 випадків;

• Хмельницька область – 209 випадків;

• Чернівецька область – 2516 випадків;

• Черкаська область – 348 випадків;

• Чернігівська область – 84 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 14 травня в Центр надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42 тис. 590 повідомлень про підозру на COVID-19.