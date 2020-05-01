В Україні станом на 1 травня зафіксовано 10 тисяч 861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 455 нових випадків.

Про це поінформували в прес-центрі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 11 осіб (кількість летальних випадків зросла з 261 до 272).

Водночас одужали ще 175 пацієнтів.

“Станом на 9:00 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область – 425 випадків;

• Волинська область – 307 випадків;

• Дніпропетровська область – 364 випадки;

• Донецька область – 70 випадків;

• Житомирська область – 390 випадків;

• Закарпатська область – 432 випадки;

• Запорізька область – 260 випадків;

• Івано-Франківська область – 899 випадків;

• Кіровоградська область – 392 випадки;

• місто Київ – 1453 випадки;

• Київська область – 694 випадки;

• Львівська область – 454 випадки;

• Луганська область – 35 випадків;

• Миколаївська область – 126 випадків;

• Одеська область – 296 випадків;

• Полтавська область – 211 випадків;

• Рівненська область – 658 випадків;

• Сумська область – 103 випадки;

• Тернопільська область – 793 випадки;

• Харківська область – 274 випадки;

• Херсонська область – 120 випадків;

• Хмельницька область – 92 випадки;

• Чернівецька область – 1667 випадків;

• Черкаська область – 296 випадків;

• Чернігівська область – 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 травня в Центр надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 30 тисяч 316 повідомлень про підозру на COVID-19.