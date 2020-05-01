Про це поінформували в прес-центрі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 11 осіб (кількість летальних випадків зросла з 261 до 272).
Водночас одужали ще 175 пацієнтів.
“Станом на 9:00 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусна хвороба виявлена:
• Вінницька область – 425 випадків;
• Волинська область – 307 випадків;
• Дніпропетровська область – 364 випадки;
• Донецька область – 70 випадків;
• Житомирська область – 390 випадків;
• Закарпатська область – 432 випадки;
• Запорізька область – 260 випадків;
• Івано-Франківська область – 899 випадків;
• Кіровоградська область – 392 випадки;
• місто Київ – 1453 випадки;
• Київська область – 694 випадки;
• Львівська область – 454 випадки;
• Луганська область – 35 випадків;
• Миколаївська область – 126 випадків;
• Одеська область – 296 випадків;
• Полтавська область – 211 випадків;
• Рівненська область – 658 випадків;
• Сумська область – 103 випадки;
• Тернопільська область – 793 випадки;
• Харківська область – 274 випадки;
• Херсонська область – 120 випадків;
• Хмельницька область – 92 випадки;
• Чернівецька область – 1667 випадків;
• Черкаська область – 296 випадків;
• Чернігівська область – 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 1 травня в Центр надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 30 тисяч 316 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Кабінет Міністрів запланував ослаблення карантинних обмежень з 11 травня. Після цієї дати в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаль по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (з 11 травня, якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос. Другий етап настане, якщо відсоток хворих зменшуватиметься 10 днів поспіль (відновиться робота випускних класів шкіл та підготовка до ЗНО, відкриються кінотеатри під відкритим небом, готелі і спортивні зали).
- 28 квітня мер Києва Віталій Кличко представив план першого етапу виходу з карантину в столиці. Він повинен розпочатися 12 травня. Планується дозволити: роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м; роботу перукарень та салонів краси; роботу тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці; роботу автокінотеатрів; кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос; відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Громадський транспорт продовжить працювати в обмеженому режимі, а робота метрополітену може бути відновлена за рішенням Кабміну.