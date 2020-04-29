В Україні станом на ранок 29 квітня зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 456 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 11 осіб (кількість летальних випадків зросла з 239 до 250).

Водночас одужали ще 111 пацієнтів.

“Станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусна хвороба виявлена:

• Вінницька область – 412 випадків;

• Волинська область – 271 випадок;

• Дніпропетровська область – 323 випадки;

• Донецька область – 52 випадки;

• Житомирська область – 357 випадків;

• Закарпатська область – 403 випадки;

• Запорізька область – 228 випадків;

• Івано-Франківська область – 821 випадок;

• Кіровоградська область – 377 випадків;

• місто Київ – 1341 випадок;

• Київська область – 643 випадки;

• Львівська область – 405 випадків;

• Луганська область – 33 випадки;

• Миколаївська область – 116 випадків;

• Одеська область – 261 випадок;

• Полтавська область – 188 випадків;

• Рівненська область – 588 випадків;

• Сумська область – 98 випадків;

• Тернопільська область – 708 випадків;

• Харківська область – 237 випадків;

• Херсонська область – 111 випадків;

• Хмельницька область – 81 випадок;

• Чернівецька область – 1489 випадків;

• Черкаська область – 282 випадки;

• Чернігівська область – 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 29 квітня в Центр надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 27 тис. 846 повідомлень про підозру на COVID-19.