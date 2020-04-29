Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померли ще 11 осіб (кількість летальних випадків зросла з 239 до 250).
Водночас одужали ще 111 пацієнтів.
“Станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусна хвороба виявлена:
• Вінницька область – 412 випадків;
• Волинська область – 271 випадок;
• Дніпропетровська область – 323 випадки;
• Донецька область – 52 випадки;
• Житомирська область – 357 випадків;
• Закарпатська область – 403 випадки;
• Запорізька область – 228 випадків;
• Івано-Франківська область – 821 випадок;
• Кіровоградська область – 377 випадків;
• місто Київ – 1341 випадок;
• Київська область – 643 випадки;
• Львівська область – 405 випадків;
• Луганська область – 33 випадки;
• Миколаївська область – 116 випадків;
• Одеська область – 261 випадок;
• Полтавська область – 188 випадків;
• Рівненська область – 588 випадків;
• Сумська область – 98 випадків;
• Тернопільська область – 708 випадків;
• Харківська область – 237 випадків;
• Херсонська область – 111 випадків;
• Хмельницька область – 81 випадок;
• Чернівецька область – 1489 випадків;
• Черкаська область – 282 випадки;
• Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 29 квітня в Центр надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 27 тис. 846 повідомлень про підозру на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 28 квітня було зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Стартова точка першого етапу пом’якшення карантину може настати 11 травня.