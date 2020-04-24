В Україні станом на ранок 24 квітня зафіксовано 7647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 477 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 6 осіб (кількість летальних випадків зросла з 187 до 193).

Водночас одужали 97 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, зросла з 504 до 601 особи).

“Станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків”, – йдеться в повідомленні.

Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:

• Вінницька область – 370 випадків;

• Волинська область – 203 випадки;

• Дніпропетровська область – 195 випадків;

• Донецька область – 24 випадки;

• Житомирська область – 309 випадків;

• Закарпатська область – 260 випадків;

• Запорізька область – 163 випадки;

• Івано-Франківська область – 684 випадки;

• Кіровоградська область – 283 випадки;

• місто Київ – 1122 випадки;

• Київська область – 505 випадків;

• Львівська область – 298 випадків;

• Луганська область – 27 випадків;

• Миколаївська область – 103 випадки;

• Одеська область – 169 випадків;

• Полтавська область – 161 випадок;

• Рівненська область – 437 випадків;

• Сумська область – 90 випадків;

• Тернопільська область – 532 випадки;

• Харківська область – 118 випадків;

• Херсонська область – 77 випадків;

• Хмельницька область – 65 випадків;

• Чернівецька область – 1199 випадків;

• Черкаська область – 234 випадки;

• Чернігівська область – 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 24 квітня в Центр надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22 тис. 518 повідомлень про підозру на COVID-19.