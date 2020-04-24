Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 6 осіб (кількість летальних випадків зросла з 187 до 193).
Водночас одужали 97 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, зросла з 504 до 601 особи).
“Станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків”, – йдеться в повідомленні.
Випадки зараження зафіксовані у всіх регіонах України:
• Вінницька область – 370 випадків;
• Волинська область – 203 випадки;
• Дніпропетровська область – 195 випадків;
• Донецька область – 24 випадки;
• Житомирська область – 309 випадків;
• Закарпатська область – 260 випадків;
• Запорізька область – 163 випадки;
• Івано-Франківська область – 684 випадки;
• Кіровоградська область – 283 випадки;
• місто Київ – 1122 випадки;
• Київська область – 505 випадків;
• Львівська область – 298 випадків;
• Луганська область – 27 випадків;
• Миколаївська область – 103 випадки;
• Одеська область – 169 випадків;
• Полтавська область – 161 випадок;
• Рівненська область – 437 випадків;
• Сумська область – 90 випадків;
• Тернопільська область – 532 випадки;
• Харківська область – 118 випадків;
• Херсонська область – 77 випадків;
• Хмельницька область – 65 випадків;
• Чернівецька область – 1199 випадків;
• Черкаська область – 234 випадки;
• Чернігівська область – 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 24 квітня в Центр надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22 тис. 518 повідомлень про підозру на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 23 квітня було зафіксовано 7170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 578 нових випадків, що стало рекордним показником для нашої країни з початку спалаху.
- Пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікують 3–8 травня. Тому карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.