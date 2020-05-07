В Україні станом на ранок 7 травня зафіксовано 13 тисяч 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 507 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 13 осіб (кількість летальних випадків зросла з 327 до 340).

Водночас одужали ще 299 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, зросла до 2396 осіб).

“Станом на 9:00 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 485 випадків;

• Волинська область – 393 випадки;

• Дніпропетровська область – 624 випадки;

• Донецька область – 89 випадків;

• Житомирська область – 468 випадків;

• Закарпатська область – 600 випадків;

• Запорізька область – 300 випадків;

• Івано-Франківська область – 1055 випадків;

• Кіровоградська область – 403 випадки;

• місто Київ – 1675 випадків;

• Київська область – 916 випадків;

• Львівська область – 595 випадків;

• Луганська область – 42 випадки;

• Миколаївська область – 171 випадок;

• Одеська область – 568 випадків;

• Полтавська область – 236 випадків;

• Рівненська область – 817 випадків;

• Сумська область – 131 випадок;

• Тернопільська область – 951 випадок;

• Харківська область – 448 випадків;

• Херсонська область – 146 випадків;

• Хмельницька область – 138 випадків;

• Чернівецька область – 2048 випадків;

• Черкаська область – 324 випадки;

• Чернігівська область – 68 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 7 травня в Центр надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35 тис. 904 повідомлення про підозру на COVID-19.