Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 13 осіб (кількість летальних випадків зросла з 327 до 340).
Водночас одужали ще 299 пацієнтів (кількість тих, хто одужав, зросла до 2396 осіб).
“Станом на 9:00 7 травня в Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 485 випадків;
• Волинська область – 393 випадки;
• Дніпропетровська область – 624 випадки;
• Донецька область – 89 випадків;
• Житомирська область – 468 випадків;
• Закарпатська область – 600 випадків;
• Запорізька область – 300 випадків;
• Івано-Франківська область – 1055 випадків;
• Кіровоградська область – 403 випадки;
• місто Київ – 1675 випадків;
• Київська область – 916 випадків;
• Львівська область – 595 випадків;
• Луганська область – 42 випадки;
• Миколаївська область – 171 випадок;
• Одеська область – 568 випадків;
• Полтавська область – 236 випадків;
• Рівненська область – 817 випадків;
• Сумська область – 131 випадок;
• Тернопільська область – 951 випадок;
• Харківська область – 448 випадків;
• Херсонська область – 146 випадків;
• Хмельницька область – 138 випадків;
• Чернівецька область – 2048 випадків;
• Черкаська область – 324 випадки;
• Чернігівська область – 68 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 7 травня в Центр надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35 тис. 904 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля по виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на винос.