В Україні станом на ранок 8 липня підтверджено 50 тисяч 414 випадків коронавірусу COVID-19. За добу виявлено 807 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Ради національної безпеки і оборони України.

Всього від коронавірусу в Україні померли 1306 осіб, з них 23 – за останню добу.

При цьому вилікувалися 23 тисячі 119 осіб. За добу підтверджено одужання 926 пацієнтів. Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, це є рекордним показником.

Відтак, кількість тих, хто одужав від COVID-19, за добу перевищила кількість нових інфікованих.

Найбільше нових випадків виявили: у Львівській області (117), Києві (114), Рівненській області (76) та Закарпатській області (75).

Як уточнили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область — 2002 випадки;

• Волинська область — 2825 випадків;

• Дніпропетровська область — 1120 випадків;

• Донецька область — 713 випадків;

• Житомирська область — 1484 випадки;

• Закарпатська область — 3533 випадки;

• Запорізька область — 599 випадків;

• Івано-Франківська область — 2797 випадків;

• Кіровоградська область — 664 випадки;

• місто Київ — 5779 випадків;

• Київська область — 2853 випадки;

• Львівська область — 6562 випадки;

• Луганська область — 87 випадків;

• Миколаївська область — 463 випадки;

• Одеська область — 1984 випадки;

• Полтавська область — 326 випадків;

• Рівненська область — 4304 випадки;

• Сумська область — 323 випадки;

• Тернопільська область — 2142 випадки;

• Харківська область — 2466 випадків;

• Херсонська область — 201 випадок;

• Хмельницька область — 863 випадки;

• Чернівецька область — 5051 випадок;

• Черкаська область — 695 випадків;

• Чернігівська область — 578 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 липня до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на COVID-19.

Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на COVID-19.