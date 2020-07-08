Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Ради національної безпеки і оборони України.
Всього від коронавірусу в Україні померли 1306 осіб, з них 23 – за останню добу.
При цьому вилікувалися 23 тисячі 119 осіб. За добу підтверджено одужання 926 пацієнтів. Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, це є рекордним показником.
Відтак, кількість тих, хто одужав від COVID-19, за добу перевищила кількість нових інфікованих.
Найбільше нових випадків виявили: у Львівській області (117), Києві (114), Рівненській області (76) та Закарпатській області (75).
Як уточнили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область — 2002 випадки;
• Волинська область — 2825 випадків;
• Дніпропетровська область — 1120 випадків;
• Донецька область — 713 випадків;
• Житомирська область — 1484 випадки;
• Закарпатська область — 3533 випадки;
• Запорізька область — 599 випадків;
• Івано-Франківська область — 2797 випадків;
• Кіровоградська область — 664 випадки;
• місто Київ — 5779 випадків;
• Київська область — 2853 випадки;
• Львівська область — 6562 випадки;
• Луганська область — 87 випадків;
• Миколаївська область — 463 випадки;
• Одеська область — 1984 випадки;
• Полтавська область — 326 випадків;
• Рівненська область — 4304 випадки;
• Сумська область — 323 випадки;
• Тернопільська область — 2142 випадки;
• Харківська область — 2466 випадків;
• Херсонська область — 201 випадок;
• Хмельницька область — 863 випадки;
• Чернівецька область — 5051 випадок;
• Черкаська область — 695 випадків;
• Чернігівська область — 578 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 липня до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на COVID-19.
Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.