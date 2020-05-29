Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 429 нових випадків”, – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 957 випадків;
  • Волинська область — 863 випадки;
  • Дніпропетровська область — 930 випадків;
  • Донецька область — 158 випадків;
  • Житомирська область — 694 випадки;
  • Закарпатська область — 1147 випадків;
  • Запорізька область — 431 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1360 випадків;
  • Кіровоградська область — 503 випадки;
  • м. Київ — 2849 випадків;
  • Київська область — 1535 випадків;
  • Львівська область — 1563 випадки;
  • Луганська область — 46 випадків;
  • Миколаївська область — 284 випадки;
  • Одеська область — 878 випадків;
  • Полтавська область — 268 випадків;
  • Рівненська область — 1628 випадків;
  • Сумська область — 167 випадків;
  • Тернопільська область — 1145 випадків;
  • Харківська область — 1011 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 407 випадків;
  • Чернівецька область — 3259 випадків;
  • Черкаська область — 401 випадок;
  • Чернігівська область — 150 випадків.

 

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.

 