Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 429 нових випадків”, – йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 957 випадків;
- Волинська область — 863 випадки;
- Дніпропетровська область — 930 випадків;
- Донецька область — 158 випадків;
- Житомирська область — 694 випадки;
- Закарпатська область — 1147 випадків;
- Запорізька область — 431 випадок;
- Івано-Франківська область — 1360 випадків;
- Кіровоградська область — 503 випадки;
- м. Київ — 2849 випадків;
- Київська область — 1535 випадків;
- Львівська область — 1563 випадки;
- Луганська область — 46 випадків;
- Миколаївська область — 284 випадки;
- Одеська область — 878 випадків;
- Полтавська область — 268 випадків;
- Рівненська область — 1628 випадків;
- Сумська область — 167 випадків;
- Тернопільська область — 1145 випадків;
- Харківська область — 1011 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 407 випадків;
- Чернівецька область — 3259 випадків;
- Черкаська область — 401 випадок;
- Чернігівська область — 150 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що сім областей не готові до послаблення карантину.