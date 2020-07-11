В Україні станом на 11 липня підтверджено 52 843 випадки COVID-19, за добу виявили 800 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1372 людей, з них 27 – за останню добу.

Одужали вже 25 661 людей, за добу – 861 .

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Києві – 125, Львівській області – 119, Закарпатській області – 108.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Кіровоградській області.