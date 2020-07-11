Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Загалом від коронавірусної інфекції померли 1372 людей, з них 27 – за останню добу.
Одужали вже 25 661 людей, за добу – 861 .
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Києві – 125, Львівській області – 119, Закарпатській області – 108.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Кіровоградській області.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.