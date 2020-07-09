В Україні станом на 9 липня підтверджено 51 224 випадки COVID-19, за добу виявили 810 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1327 людей, з них 21 – за останню добу.

Одужали вже 23 784 людей, за добу – 665 .

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 119, Києві – 93, Закарпатській області – 89, Рівненській області – 76, Одеській області – 68.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Херсонській області.