В Україні за станом на 10 липня зафіксовано вже 52 тисячі 43 випадки захворювання на COVID-19, нових випадків - 819.

Про це свідчать дані на сайті РНБО.

За останню добу виявили 819 інфікованих. Всього в Україні від ускладнень захворювання померли 1 345 осіб, з них 18 – за останню добу.

Одужали від хвороби 24 800, з них за добу – 1016.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу виявлено у Закарпатській області – 112, Львівській області – 82, Рівненській області — 74, та Києві — 118 осіб.

Нових випадків коронавірусної інфекції не виявлено лише в Луганській області.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: