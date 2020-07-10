Про це свідчать дані на сайті РНБО.

За останню добу виявили 819 інфікованих. Всього в Україні від ускладнень захворювання померли 1 345 осіб, з них 18 – за останню добу.

Одужали від хвороби 24 800, з них за добу – 1016.

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу виявлено у Закарпатській області – 112, Львівській області – 82, Рівненській області — 74, та Києві — 118 осіб.

Нових випадків коронавірусної інфекції не виявлено лише в Луганській області.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2060 випадків;
  • Волинська область — 2932 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1137 випадків;
  • Донецька область — 751 випадок;
  • Житомирська область — 1512 випадків;
  • Закарпатська область — 3734 випадки;
  • Запорізька область — 610 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2915 випадків;
  • Кіровоградська область — 670 випадків;
  • м. Київ — 5990 випадків;
  • Київська область — 2940 випадків;
  • Львівська область — 6763 випадки;
  • Луганська область — 90 випадків;
  • Миколаївська область — 467 випадків;
  • Одеська область — 2108 випадків;
  • Полтавська область — 330 випадків;
  • Рівненська область — 4454 випадки;
  • Сумська область — 332 випадки;
  • Тернопільська область — 2174 випадки;
  • Харківська область — 2577 випадків;
  • Херсонська область — 203 випадки;
  • Хмельницька область — 881 випадок;
  • Чернівецька область — 5096 випадків;
  • Черкаська область — 725 випадків;
  • Чернігівська область — 592 випадки.