Про це свідчать дані на сайті РНБО.
За останню добу виявили 819 інфікованих. Всього в Україні від ускладнень захворювання померли 1 345 осіб, з них 18 – за останню добу.
Одужали від хвороби 24 800, з них за добу – 1016.
Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу виявлено у Закарпатській області – 112, Львівській області – 82, Рівненській області — 74, та Києві — 118 осіб.
Нових випадків коронавірусної інфекції не виявлено лише в Луганській області.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2060 випадків;
- Волинська область — 2932 випадки;
- Дніпропетровська область — 1137 випадків;
- Донецька область — 751 випадок;
- Житомирська область — 1512 випадків;
- Закарпатська область — 3734 випадки;
- Запорізька область — 610 випадків;
- Івано-Франківська область — 2915 випадків;
- Кіровоградська область — 670 випадків;
- м. Київ — 5990 випадків;
- Київська область — 2940 випадків;
- Львівська область — 6763 випадки;
- Луганська область — 90 випадків;
- Миколаївська область — 467 випадків;
- Одеська область — 2108 випадків;
- Полтавська область — 330 випадків;
- Рівненська область — 4454 випадки;
- Сумська область — 332 випадки;
- Тернопільська область — 2174 випадки;
- Харківська область — 2577 випадків;
- Херсонська область — 203 випадки;
- Хмельницька область — 881 випадок;
- Чернівецька область — 5096 випадків;
- Черкаська область — 725 випадків;
- Чернігівська область — 592 випадки.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.