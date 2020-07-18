Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 137, Києві – 108, Закарпатській області – 89, Івано-Франківській області – 76, Рівненській області – 75.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано у Кіровоградській та Чернігівській областях.
Загалом від ускладнень COVID-19 померли 1477 людей, з них 21 – за останню добу.
При цьому одужали вже 30 522 людини, за добу – 756 .
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.