В Україні станом на 18 липня зафіксовано 58 111 випадків COVID-19, за добу - 847.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 137, Києві – 108, Закарпатській області – 89, Івано-Франківській області – 76, Рівненській області – 75.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано у Кіровоградській та Чернігівській областях.

Загалом від ускладнень COVID-19 померли 1477 людей, з них 21 – за останню добу.

При цьому одужали вже 30 522 людини, за добу – 756 .