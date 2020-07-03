Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Від коронавірусної інфекції загалом померли 1212 людей, з них 27 – за останню добу.
Одужали вже 20 558 людей, за добу – 505.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 153, Києві – 105 , Рівненській області – 73 , Закарпатській області -80 , Волинській області – 63.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.