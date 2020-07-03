В Україні станом на 3 липня підтверджено 46 763 випадки COVID-19, за добу виявили 876 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Від коронавірусної інфекції загалом померли 1212 людей, з них 27 – за останню добу.

Одужали вже 20 558 людей, за добу – 505.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 153, Києві – 105 , Рівненській області – 73 , Закарпатській області -80 , Волинській області – 63.