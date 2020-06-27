В Україні станом на 27 червня підтверджено 42 065 випадків COVID-19, за добу виявили 948 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Від коронавірусної інфекції загалом померли 1110 людей, з них 24 – за останню добу.

Одужали вже 18 701 людей, за добу – 402.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 168, м. Києві – 140, Рівненській області – 111, Закарпатській області – 93.

Нових випадків COVID-19 не зафіксували в Луганській області.