Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Від коронавірусної інфекції загалом померли 1110 людей, з них 24 – за останню добу.
Одужали вже 18 701 людей, за добу – 402.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 168, м. Києві – 140, Рівненській області – 111, Закарпатській області – 93.
Нових випадків COVID-19 не зафіксували в Луганській області.
- В Україні тільки 20% хворих на коронавірус потребують госпіталізації.
- Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.