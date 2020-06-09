Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 27 тисяч 856 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 394 нові випадки.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 13 осіб. Водночас одужали 217 осіб.

“На 9 червня (станом на 9:00) в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12 412 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 394 нові випадки”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 1175 випадків;

• Волинська область – 1113 випадків;

• Дніпропетровська область – 971 випадок;

• Донецька область – 235 випадків;

• Житомирська область – 935 випадків;

• Закарпатська область – 1425 випадків;

• Запорізька область – 499 випадків;

• Івано-Франківська область – 1602 випадки;

• Кіровоградська область – 562 випадки;

• місто Київ – 3523 випадки;

• Київська область – 1836 випадків;

• Львівська область – 2211 випадків;

• Луганська область – 54 випадки;

• Миколаївська область – 309 випадків;

• Одеська область – 1010 випадків;

• Полтавська область – 274 випадки;

• Рівненська область – 2094 випадки;

• Сумська область – 198 випадків;

• Тернопільська область – 1305 випадків;

• Харківська область – 1305 випадків;

• Херсонська область – 179 випадків;

• Хмельницька область – 518 випадків;

• Чернівецька область – 3729 випадків;

• Черкаська область – 490 випадків;

• Чернігівська область – 304 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 9 червня в Центр надійшло 479 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 66 тис. 166 повідомлень про підозру на COVID-19.

Всього проведено 437 тис. 444 тестування методом ПЛР.