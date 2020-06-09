Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 13 осіб. Водночас одужали 217 осіб.
“На 9 червня (станом на 9:00) в Україні 27 856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12 412 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 394 нові випадки”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 1175 випадків;
• Волинська область – 1113 випадків;
• Дніпропетровська область – 971 випадок;
• Донецька область – 235 випадків;
• Житомирська область – 935 випадків;
• Закарпатська область – 1425 випадків;
• Запорізька область – 499 випадків;
• Івано-Франківська область – 1602 випадки;
• Кіровоградська область – 562 випадки;
• місто Київ – 3523 випадки;
• Київська область – 1836 випадків;
• Львівська область – 2211 випадків;
• Луганська область – 54 випадки;
• Миколаївська область – 309 випадків;
• Одеська область – 1010 випадків;
• Полтавська область – 274 випадки;
• Рівненська область – 2094 випадки;
• Сумська область – 198 випадків;
• Тернопільська область – 1305 випадків;
• Харківська область – 1305 випадків;
• Херсонська область – 179 випадків;
• Хмельницька область – 518 випадків;
• Чернівецька область – 3729 випадків;
• Черкаська область – 490 випадків;
• Чернігівська область – 304 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 9 червня в Центр надійшло 479 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 66 тис. 166 повідомлень про підозру на COVID-19.
Всього проведено 437 тис. 444 тестування методом ПЛР.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- З 5 червня в Україні було запущено внутрішнє авіасполучення. Крім того, ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів усередині закладів.
- З 10 червня в Україні починається наступний етап пом’якшення карантину, згідно з яким передбачено відкриття баз відпочинку – крім дитячих таборів.