Про це повідомляєт пресслужба МОЗ України.
Всього в Україні зафіксовано 8617 випадків захворювання COVID-19, з них 209 летальних 840 пацієнтів одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 388 випадків;
- Волинська область — 241 випадок;
- Дніпропетровська область — 292 випадки;
- Донецька область — 29 випадків;
- Житомирська область — 348 випадків;
- Закарпатська область — 329 випадків;
- Запорізька область — 182 випадки;
- Івано-Франківська область — 731 випадок;
- Кіровоградська область — 323 випадки;
- м. Київ — 1188 випадків;
- Київська область — 542 випадки;
- Львівська область — 348 випадків;
- Луганська область — 29 випадків;
- Миколаївська область — 111 випадків;
- Одеська область — 220 випадків;
- Полтавська область — 172 випадки;
- Рівненська область — 508 випадків;
- Сумська область — 95 випадків;
- Тернопільська область — 607 випадків;
- Харківська область — 147 випадків;
- Херсонська область — 87 випадків;
- Хмельницька область — 70 випадків;
- Чернівецька область — 1341 випадок;
- Черкаська область — 257 випадків;
- Чернігівська область — 32 випадки.
Станом на 25 квітня, 44 громадянина України, які зараз перебувають на кордоном, вилікувалися від COVID-19.
- 25 квітня повідомлялося, що за останню добу в Україні зафіксовано 478 нових випадків коронавірусу COVID-19, 8 осіб померло, 181 – одужало.