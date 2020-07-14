Станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померли ще 14 осіб. При цьому 651 пацієнт одужав.

Відтак, кількість тих, хто одужав за добу, перевищує кількість нових хворих.

“14 липня (станом на 9:00) в Україні 54 771 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1412 летальних, 27 154 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 638 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 2148 випадків;

• Волинська область – 3080 випадків;

• Дніпропетровська область – 1146 випадків;

• Донецька область – 765 випадків;

• Житомирська область – 1542 випадки;

• Закарпатська область – 4055 випадків;

• Запорізька область – 622 випадки;

• Івано-Франківська область – 3127 випадків;

• Кіровоградська область – 674 випадки;

• місто Київ – 6350 випадків;

• Київська область – 3090 випадків;

• Львівська область – 7254 випадки;

• Луганська область – 95 випадків;

• Миколаївська область – 487 випадків;

• Одеська область – 2258 випадків;

• Полтавська область – 334 випадки;

• Рівненська область – 4740 випадків;

• Сумська область – 341 випадок;

• Тернопільська область – 2276 випадків;

• Харківська область – 2723 випадки;

• Херсонська область – 204 випадки;

• Хмельницька область – 909 випадків;

• Чернівецька область – 5184 випадки;

• Черкаська область – 755 випадків;

• Чернігівська область – 612 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 14 липня в Центр надійшло 918 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 103 031 повідомлення про підозру на COVID-19.