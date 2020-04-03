Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Відомо про 23 летальні випадки, 19 пацієнтів одужали.
“Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків”, – наголошується в повідомленні.
Ситуація по областям наступна:
• Вінницька область – 61 випадок;
• Волинська область – 10 випадків;
• Дніпропетровська область – 12 випадків;
• Донецька область – 8 випадків;
• Житомирська область – 6 випадків;
• Закарпатська область – 24 випадки;
• Запорізька область – 22 випадки;
• Івано-Франківська область – 81 випадок;
• Кіровоградська область – 15 випадків;
• місті Київ – 180 випадків;
• Київська область – 70 випадків;
• Львівська область – 13 випадків;
• Луганська область – 3 випадки;
• Одеська область – 20 випадків;
• Полтавська область – 5 випадків;
• Рівненська область – 25 випадків;
• Сумська область – 30 випадків;
• Тернопільська область – 114 випадків;
• Харківська область – 1 випадок;
• Херсонська область – 4 випадки;
• Хмельницька область – 7 випадків;
• Чернівецька область – 171 випадок;
• Черкаська область – 55 випадків;
• Чернігівська область – 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 3 квітня в Центр надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Станом на вечір 2 квітня в Україні було зафіксовано 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.