В Україні зафіксовано вже 942 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Відомо про 23 летальні випадки, 19 пацієнтів одужали.

“Станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків”, – наголошується в повідомленні.

Ситуація по областям наступна:

• Вінницька область – 61 випадок;

• Волинська область – 10 випадків;

• Дніпропетровська область – 12 випадків;

• Донецька область – 8 випадків;

• Житомирська область – 6 випадків;

• Закарпатська область – 24 випадки;

• Запорізька область – 22 випадки;

• Івано-Франківська область – 81 випадок;

• Кіровоградська область – 15 випадків;

• місті Київ – 180 випадків;

• Київська область – 70 випадків;

• Львівська область – 13 випадків;

• Луганська область – 3 випадки;

• Одеська область – 20 випадків;

• Полтавська область – 5 випадків;

• Рівненська область – 25 випадків;

• Сумська область – 30 випадків;

• Тернопільська область – 114 випадків;

• Харківська область – 1 випадок;

• Херсонська область – 4 випадки;

• Хмельницька область – 7 випадків;

• Чернівецька область – 171 випадок;

• Черкаська область – 55 випадків;

• Чернігівська область – 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 3 квітня в Центр надійшло 570 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.