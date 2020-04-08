В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 206 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Кількість летальних випадків зросла на 7 (з 45 випадків до 52). Одужали вже 35 пацієнтів.

“Станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що це найбільша кількість випадків зараження, яка була зафіксована в Україні за добу з початку спалаху вірусу.

Ситуація по Україні наступна:

• Вінницька область – 89 випадків;

• Волинська область – 36 випадків;

• Дніпропетровська область – 41 випадок;

• Донецька область – 11 випадків;

• Житомирська область – 21 випадок;

• Закарпатська область – 43 випадки;

• Запорізька область – 45 випадків;

• Івано-Франківська область – 198 випадків;

• Кіровоградська область – 57 випадків;

• місто Київ – 256 випадків;

• Київська область – 120 випадків;

• Львівська область – 36 випадків;

• Луганська область – 3 випадки;

• Одеська область – 32 випадки;

• Полтавська область – 17 випадків;

• Рівненська область – 44 випадки;

• Сумська область – 56 випадків;

• Тернопільська область – 168 випадків;

• Харківська область – 5 випадків;

• Херсонська область – 15 випадків;

• Хмельницька область – 15 випадків;

• Чернівецька область – 273 випадки;

• Черкаська область – 80 випадків;

• Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 8 квітня в Центр надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.