Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Кількість летальних випадків зросла на 7 (з 45 випадків до 52). Одужали вже 35 пацієнтів.
“Станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Варто відзначити, що це найбільша кількість випадків зараження, яка була зафіксована в Україні за добу з початку спалаху вірусу.
Ситуація по Україні наступна:
• Вінницька область – 89 випадків;
• Волинська область – 36 випадків;
• Дніпропетровська область – 41 випадок;
• Донецька область – 11 випадків;
• Житомирська область – 21 випадок;
• Закарпатська область – 43 випадки;
• Запорізька область – 45 випадків;
• Івано-Франківська область – 198 випадків;
• Кіровоградська область – 57 випадків;
• місто Київ – 256 випадків;
• Київська область – 120 випадків;
• Львівська область – 36 випадків;
• Луганська область – 3 випадки;
• Одеська область – 32 випадки;
• Полтавська область – 17 випадків;
• Рівненська область – 44 випадки;
• Сумська область – 56 випадків;
• Тернопільська область – 168 випадків;
• Харківська область – 5 випадків;
• Херсонська область – 15 випадків;
• Хмельницька область – 15 випадків;
• Чернівецька область – 273 випадки;
• Черкаська область – 80 випадків;
• Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 8 квітня в Центр надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень про підозру на COVID-19.
- В Україні станом на ранок 7 квітня було зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 143 нові випадки.
- Раніше #Букви розповідали, що відомо про COVID-19: поширення і симптоми.
- Також #Букви розібралися, у яких груп населення вищим шанс захворіти і важко перенести хворобу і як про них піклуватися.