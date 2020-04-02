Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
“Станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
По областях показники наступні:
• Вінницька область – 51 випадок;
• Волинська область – 10 випадків;
• Дніпропетровська область – 10 випадків;
• Донецька область – 7 випадків;
• Житомирська область – 6 випадків;
• Закарпатська область – 1 випадок;
• Запорізька область – 19 випадків;
• Івано-Франківська область – 74 випадки;
• Кіровоградська область – 7 випадків;
• місто Київ – 160 випадків;
• Київська область – 64 випадки;
• Львівська область – 11 випадків;
• Луганська область – 3 випадки;
• Одеська область – 14 випадків;
• Полтавська область – 5 випадків;
• Рівненська область – 19 випадків;
• Сумська область – 26 випадків;
• Тернопільська область – 106 випадків;
• Харківська область – 1 випадок;
• Херсонська область – 4 випадки;
• Хмельницька область – 6 випадків;
• Чернівецька область – 143 випадки;
• Черкаська область – 54 випадки;
• Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 2 квітня в Центр надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Станом на 22:00 1 квітня в Україні було зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- У Києві всіх хворих із запаленням легенів будуть тестувати на наявність коронавірусу COVID-19.
- По всій Україні з’явилися тимчасові пункти скринінгового медичного сортування заражених коронавірусом Covid-19.
- В Україні при лікарнях будуть створені мобільні медичні бригади для перевірки підозр на коронавірус COVID-19 у домашніх умовах.