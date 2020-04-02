В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

“Станом на 10:00 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

По областях показники наступні:

• Вінницька область – 51 випадок;

• Волинська область – 10 випадків;

• Дніпропетровська область – 10 випадків;

• Донецька область – 7 випадків;

• Житомирська область – 6 випадків;

• Закарпатська область – 1 випадок;

• Запорізька область – 19 випадків;

• Івано-Франківська область – 74 випадки;

• Кіровоградська область – 7 випадків;

• місто Київ – 160 випадків;

• Київська область – 64 випадки;

• Львівська область – 11 випадків;

• Луганська область – 3 випадки;

• Одеська область – 14 випадків;

• Полтавська область – 5 випадків;

• Рівненська область – 19 випадків;

• Сумська область – 26 випадків;

• Тернопільська область – 106 випадків;

• Харківська область – 1 випадок;

• Херсонська область – 4 випадки;

• Хмельницька область – 6 випадків;

• Чернівецька область – 143 випадки;

• Черкаська область – 54 випадки;

• Чернігівська область – 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 2 квітня в Центр надійшло 484 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на COVID-19.