Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“За минулу добу здійснено 8 996 досліджень методом ПЛР. Це найбільша кількість ПЛР-тестів за весь час пандемії”, – сказав Степанов.
Він також додав, що в розрізі регіонів за минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області – 84, Волинській – 47 та в Києві – 56.
- Станом на ранок п’ятниці, 15 травня, в Україні 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 483 нові випадки.
- В Україні вперше з початку спалаху коронавірусу COVID-19 за добу одужало більше людей, ніж заразилося. За добу одужали 427 людей, а заразилися 422.
- У МОЗ назвали критерії для чотирьох етапів ослаблення карантину.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.