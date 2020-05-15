В Україні за минулу добу зробили майже 9 тисяч ПЛР-тестувань на коронавірус COVID-19, це найбільше з початку епідемії.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“За минулу добу здійснено 8 996 досліджень методом ПЛР. Це найбільша кількість ПЛР-тестів за весь час пандемії”, – сказав Степанов.

Він також додав, що в розрізі регіонів за минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Чернівецькій області – 84, Волинській – 47 та в Києві – 56.