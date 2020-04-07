В Україні за минулу добу померли 7 людей, у яких був діагностований коронавірус COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, у більшості померлих були супутні хвороби, які призвели до ускладнень.

“За останню добу у нас є летальні випадки. Їх сім. Це люди у віці від 42 до 70 років… Ми бачимо, що більшість випадків, зареєстрованих протягом минулої доби, це люди 70, 61, 71, 72 років. У всіх були супутні захворювання. І протікання коронавірусної хвороби, а також супутні хвороби призвели до несумісних із життям станів”, – наголосив Ляшко.

За його словами, летальний випадок в Олександрівській лікарні Києва “ще не потрапив у статистику за минулу добу”.

Ляшко уточнив, що показник захворюваності COVID-19 в Україні “становить 3,5 на 100 тис. населення, а показник летальності – 3,1” (розраховується як відсоток померлих від загальної кількості хворих).

“Якщо ми подивимося показники летальності в порівнянні з іншими країнами світу, то ми побачимо, що найкраща ситуація щодо летальності в Південній Кореї і Німеччині. Там показник летальності не досягає 2 %. Ситуація щодо летальних випадків, наприклад, в Іспанії, Італії є досить напруженою. В Іспанії ми маємо показник летальності близько 12, в Італії також більше 11”, – заявив Ляшко.

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