Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так, ушпиталено 1 674 особи, 72 пацієнта померли, 6621 – одужав. Найбільше випадків виявили в Києві (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) і Миколаївській (414) областях.
Всього було проведено 24 978 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 19 543, методом ІФА – 5435.
З початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 1 млн 25 тисяч 989 осіб, видужали – 658 538, померли – 17 774. Активними хворими залишаються 367 451 пацієнт.
м. Київ – 107 204 випадки;
Вінницька область – 21 960 випадків;
Волинська область – 32 429 випадків;
Дніпропетровська область – 56 893 випадки;
Донецька область – 34 929 випадків;
Житомирська область – 38 494 випадки;
Закарпатська область – 27 828 випадків;
Запорізька область – 51 703 випадки;
Івано-Франківська область – 42 828 випадків;
Київська область – 57 331 випадок;
Кіровоградська область – 8 225 випадків;
Луганська область – 9 982 випадки;
Львівська область – 59 798 випадків;
Миколаївська область – 29 531 випадок;
Одеська область – 68 962 випадки;
Полтавська область – 34 600 випадків;
Рівненська область – 40 295 випадків;
Сумська область – 40 047 випадків;
Тернопільська область – 33 452 випадки;
Харківська область – 67 868 випадків;
Херсонська область – 17 067 випадків;
Хмельницька область – 38 378 випадків;
Черкаська область – 37 617 випадків;
Чернівецька область – 39 422 випадки;
Чернігівська область – 29 146 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- При цьому Уряд дозволив ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч (з 31 грудня на 1 січня) до 7 ранку.