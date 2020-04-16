В Україні другу добу поспіль фіксуються майже 400 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, протягом 15 квітня було отримано 397 повідомлень про нові підтверджені випадки. Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, серед них є 29 дітей і 104 медичних працівники.

Найбільше випадків за останню добу було зареєстровано в Чернівецькій області (73 особи).

В цілому вже підтверджено 4161 випадок COVID-19. Серед захворілих – 788 медиків.

Одужали ще 43 людини, серед яких 1 медик. Кількість тих, хто одужав, зросла з 143 до 186 осіб. За добу померли 8 осіб (кількість летальних випадків зросла з 108 до 116). Серед померлих 62 чоловіки і 54 жінки (переважають люди у віці від 50 років (86 %)).

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 279 випадків; 12 осіб одужали;

• Волинська область – 109 випадків; 4 людини померли, 3 одужали;

• Дніпропетровська область – 78 випадків, з яких 1 летальний; 8 осіб одужали;

• Донецька область – 12 випадків; 1 летальний, 6 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 162 випадки, з яких 4 летальних; 1 пацієнт одужав;

• Закарпатська область – 116 випадків, 4 людини померли, 12 одужали;

• Запорізька область – 115 випадків, 2 з яких летальні; 12 осіб одужали;

• Івано-Франківська область – 401 випадок; 31 людина померла, 18 одужали;

• місто Київ – 644 випадки; 12 осіб померли, 27 одужали;

• Київська область – 234 випадки, 9 з яких летальні; 14 одужали;

• Кіровоградська область – 198 випадків; 9 людей померли, 1 одужала;

• Львівська область – 166 випадків, 6 з яких летальні; 6 пацієнтів одужали;

• Луганська область – 4 випадки зараження;

• Миколаївська область – 22 випадки коронавірусу;

• Одеська область – 73 випадки, з яких 1 летальний;

• Полтавська область – 27 випадків, 1 з яких летальний; 3 пацієнта одужали;

• Рівненська область – 204 випадки; 7 людей померли; 8 одужали;

• Сумська область – 80 випадків; 4 людини померли, 2 одужали;

• Тернопільська область – 333 випадки, 5 з яких летальні; 18 одужали;

• Харківська область – 40 випадків, 1 з яких летальний; 2 людини одужали;

• Херсонська область – 44 випадки, з яких 1 летальний; 3 одужали;

• Хмельницька область – 37 випадків; померли 2 людини, 3 одужали;

• Черкаська область – 110 випадків, з яких 2 летальних; 4 одужали;

• Чернівецька область – 662 випадки; 8 людей померли, 21 одужав;

• Чернігівська область – 11 випадків, з яких 1 летальний; 2 одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 2706 пацієнтів. Всього госпіталізовано 1455 осіб, з них 62 дитини.

На апаратах штучної вентиляції легень знаходяться 72 людини.

Всього в Україні досліджено 42 тис. 823 проби на коронавірус методом ПЛР.