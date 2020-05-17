Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 17 травня в Україні зафіксовано 514 летальних випадків, при цьому 5116 пацієнтів одужали.

На сьогоднішній день ситуація по областям наступна:

  • Вінницька область — 700 випадків;
  • Волинська область — 599 випадків;
  • Дніпропетровська область — 806 випадків;
  • Донецька область — 121 випадок;
  • Житомирська область — 540 випадків;
  • Закарпатська область — 858 випадків;
  • Запорізька область — 365 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1200 випадків;
  • Кіровоградська область — 441 випадок;
  • Київ — 2221 випадок;
  • Київська область — 1143 випадки;
  • Львівська область — 969 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 236 випадків;
  • Одеська область — 734 випадки;
  • Полтавська область — 263 випадки;
  • Рівненська область — 1104 випадки;
  • Сумська область — 161 випадок;
  • Тернопільська область — 1065 випадків;
  • Харківська область — 773 випадки;
  • Херсонська область — 167 випадків;
  • Хмельницька область — 235 випадків;
  • Чернівецька область — 2647 випадків;
  • Черкаська область — 363 випадки;
  • Чернігівська область — 105 випадків.