Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.
Станом на 17 травня в Україні зафіксовано 514 летальних випадків, при цьому 5116 пацієнтів одужали.
На сьогоднішній день ситуація по областям наступна:
- Вінницька область — 700 випадків;
- Волинська область — 599 випадків;
- Дніпропетровська область — 806 випадків;
- Донецька область — 121 випадок;
- Житомирська область — 540 випадків;
- Закарпатська область — 858 випадків;
- Запорізька область — 365 випадків;
- Івано-Франківська область — 1200 випадків;
- Кіровоградська область — 441 випадок;
- Київ — 2221 випадок;
- Київська область — 1143 випадки;
- Львівська область — 969 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 236 випадків;
- Одеська область — 734 випадки;
- Полтавська область — 263 випадки;
- Рівненська область — 1104 випадки;
- Сумська область — 161 випадок;
- Тернопільська область — 1065 випадків;
- Харківська область — 773 випадки;
- Херсонська область — 167 випадків;
- Хмельницька область — 235 випадків;
- Чернівецька область — 2647 випадків;
- Черкаська область — 363 випадки;
- Чернігівська область — 105 випадків.
- Станом на 14 травня в Україні вперше з початку спалаху коронавірусу COVID-19 за добу одужало більше людей, ніж захворіло (427 осіб проти 422).