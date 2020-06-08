Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Так, 12 195 пацієнтів одужали. Всього проведено 431 085 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1150 випадків;
- Волинська область — 1079 випадків;
- Дніпропетровська область — 971 випадок;
- Донецька область — 231 випадок;
- Житомирська область — 897 випадків;
- Закарпатська область — 1386 випадків;
- Запорізька область — 496 випадків;
- Івано-Франківська область — 1582 випадки;
- Кіровоградська область — 559 випадків;
- Київ — 3490 випадків;
- Київська область — 1812 випадків;
- Львівська область — 2162 випадки;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 309 випадків;
- Одеська область — 1002 випадки;
- Полтавська область — 274 випадки;
- Рівненська область — 2071 випадок;
- Сумська область — 193 випадки;
- Тернопільська область — 1294 випадки;
- Харківська область — 1287 випадків;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 518 випадків;
- Чернівецька область — 3698 випадків;
- Черкаська область — 469 випадків;
- Чернігівська область — 299 випадків.
- Станом на ранок 7 червня виявили 485 випадків інфікування COVID-19.