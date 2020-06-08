Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Так, 12 195 пацієнтів одужали. Всього проведено 431 085 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1150 випадків;
  • Волинська область — 1079 випадків;
  • Дніпропетровська область — 971 випадок;
  • Донецька область — 231 випадок;
  • Житомирська область — 897 випадків;
  • Закарпатська область — 1386 випадків;
  • Запорізька область — 496 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1582 випадки;
  • Кіровоградська область — 559 випадків;
  • Київ — 3490 випадків;
  • Київська область — 1812 випадків;
  • Львівська область — 2162 випадки;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 309 випадків;
  • Одеська область — 1002 випадки;
  • Полтавська область — 274 випадки;
  • Рівненська область — 2071 випадок;
  • Сумська область — 193 випадки;
  • Тернопільська область — 1294 випадки;
  • Харківська область — 1287 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 518 випадків;
  • Чернівецька область — 3698 випадків;
  • Черкаська область — 469 випадків;
  • Чернігівська область — 299 випадків.