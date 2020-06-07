Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Так, в Україні 26 999 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 788 летальних, 12 054 пацієнти одужали. Всього проведено 424 046 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1136 випадків;
  • Волинська область — 1052 випадки;
  • Дніпропетровська область — 971 випадок;
  • Донецька область — 231 випадок;
  • Житомирська область — 881 випадок;
  • Закарпатська область — 1322 випадки;
  • Запорізька область — 495 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1562 випадки;
  • Кіровоградська область — 553 випадки;
  • Київ — 3418 випадків;
  • Київська область — 1784 випадки;
  • Львівська область — 2121 випадок;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 309 випадків;
  • Одеська область — 996 випадків;
  • Полтавська область — 274 випадки;
  • Рівненська область — 2046 випадків;
  • Сумська область — 193 випадки;
  • Тернопільська область — 1275 випадків;
  • Харківська область — 1251 випадки;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 518 випадків;
  • Чернівецька область — 3639 випадків;
  • Черкаська область — 460 випадків;
  • Чернігівська область — 279 випадків.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розглянути можливість запуску у Львівській області пулінг-тестування на коронавірус. Це дасть змогу одночасно тестувати 5 зразків відібраного матеріалу.

У Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.