Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Так, за станом на 29 червня в Україні зафіксовано 43 628 випадків COVID-19, з них 1 147 летальних, 19 027 пацієнтів одужали.

Всього проведено 649 150 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1846 випадків;
  • Волинська область — 2312 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1087 випадків;
  • Донецька область — 481 випадок;
  • Житомирська область — 1404 випадки;
  • Закарпатська область — 2792 випадки;
  • Запорізька область — 570 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2350 випадків;
  • Кіровоградська область — 646 випадків;
  • м. Київ — 4980 випадків;
  • Київська область — 2546 випадків;
  • Львівська область — 5292 випадки;
  • Луганська область — 80 випадків;
  • Миколаївська область — 442 випадки;
  • Одеська область — 1632 випадки;
  • Полтавська область — 312 випадків;
  • Рівненська область — 3638 випадків;
  • Сумська область — 296 випадків;
  • Тернопільська область — 1913 випадків;
  • Харківська область — 2098 випадків;
  • Херсонська область — 191 випадок;
  • Хмельницька область — 798 випадків;
  • Чернівецька область — 4745 випадків;
  • Черкаська область — 642 випадки;
  • Чернігівська область — 535 випадків.