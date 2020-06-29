Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Так, за станом на 29 червня в Україні зафіксовано 43 628 випадків COVID-19, з них 1 147 летальних, 19 027 пацієнтів одужали.
Всього проведено 649 150 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1846 випадків;
- Волинська область — 2312 випадків;
- Дніпропетровська область — 1087 випадків;
- Донецька область — 481 випадок;
- Житомирська область — 1404 випадки;
- Закарпатська область — 2792 випадки;
- Запорізька область — 570 випадків;
- Івано-Франківська область — 2350 випадків;
- Кіровоградська область — 646 випадків;
- м. Київ — 4980 випадків;
- Київська область — 2546 випадків;
- Львівська область — 5292 випадки;
- Луганська область — 80 випадків;
- Миколаївська область — 442 випадки;
- Одеська область — 1632 випадки;
- Полтавська область — 312 випадків;
- Рівненська область — 3638 випадків;
- Сумська область — 296 випадків;
- Тернопільська область — 1913 випадків;
- Харківська область — 2098 випадків;
- Херсонська область — 191 випадок;
- Хмельницька область — 798 випадків;
- Чернівецька область — 4745 випадків;
- Черкаська область — 642 випадки;
- Чернігівська область — 535 випадків.
- У Києві за 27 червня від ускладнень коронавирусной хвороби померло 4 людини.
- У Збройних силах України за 27 червня зафіксований 21 новий випадок зараження коронавірусом.