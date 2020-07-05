Про це йдеться на сайті РНБО.
За останню добу виявили 823 інфікованих. Всього в Україні від ускладнень захворювання померли 1 249 осіб, з них 22 – за останню добу.
Одужали від хвороби 21 376, з них за добу – 221.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1951 випадок;
Волинська область — 2705 випадків;
Дніпропетровська область — 1115 випадків;
Донецька область — 680 випадків;
Житомирська область — 1461 випадок;
Закарпатська область — 3321 випадок;
Запорізька область — 597 випадків;
Івано-Франківська область — 2655 випадків;
Кіровоградська область — 658 випадків;
Київ — 5543 випадки;
Київська область — 2774 випадки;
Львівська область — 6197 випадків;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 458 випадків;
Одеська область — 1865 випадків;
Полтавська область — 324 випадки;
Рівненська область — 4108 випадків;
Сумська область — 317 випадків;
Тернопільська область — 2069 випадків;
Харківська область — 2348 випадків;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 839 випадків;
Чернівецька область — 5002 випадки;
Черкаська область — 661 випадок;
Чернігівська область — 572 випадки.
- В Україні станом на 4 липня підтверджено 47 677 випадків COVID-19, з них 21 115 одужали, 1227 померли.