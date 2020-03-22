Про це заявив глава Центру громадського здоров’я Ігор Кузин в ефірі каналу “Україна 24”.
“На даний момент у нас є 645 підозр і 63 підтверджених випадки”, – сказав він.
Крім того, за останню добу в Україні було зафіксовано 114 підозр на коронавірус.
“Це ті випадки, які потенційно можна кваліфікувати як нові інфікування коронавірусом. І зараз по відношенню до кожного такого випадку відбувається не тільки епідеміологічне розслідування, а й надання медичної допомоги”, – уточнив він.
- У Міністерстві охорони здоров’я спростували інформацію про те, що за станом на 22 березня в Україні від коронавірусу одужали 8 осіб.