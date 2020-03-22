Сьогодні в Україні зафіксували 16 нових випадків інфікування коронавірусом. Тепер загальна кількість заражених - 63 людини.

Про це заявив глава Центру громадського здоров’я Ігор Кузин в ефірі каналу “Україна 24”.

“На даний момент у нас є 645 підозр і 63 підтверджених випадки”, – сказав він.

Крім того, за останню добу в Україні було зафіксовано 114 підозр на коронавірус.

“Це ті випадки, які потенційно можна кваліфікувати як нові інфікування коронавірусом. І зараз по відношенню до кожного такого випадку відбувається не тільки епідеміологічне розслідування, а й надання медичної допомоги”, – уточнив він.

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