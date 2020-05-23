Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 432 нові випадки”, – йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 853 випадки;
- Волинська область — 759 випадків;
- Дніпропетровська область — 865 випадків;
- Донецька область — 143 випадки;
- Житомирська область — 618 випадків;
- Закарпатська область — 1042 випадки;
- Запорізька область — 403 випадки;
- Івано-Франківська область — 1274 випадки;
- Кіровоградська область — 466 випадків;
- м. Київ — 2569 випадків;
- Київська область — 1375 випадків;
- Львівська область — 1285 випадків;
- Луганська область — 43 випадки;
- Миколаївська область — 280 випадків;
- Одеська область — 821 випадок;
- Полтавська область — 266 випадків;
- Рівненська область — 1368 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1108 випадків;
- Харківська область — 892 випадки;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 329 випадків;
- Чернівецька область — 2964 випадки;
- Черкаська область — 387 випадків;
- Чернігівська область — 127 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.
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