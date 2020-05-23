Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 432 нові випадки”, – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 853 випадки;
  • Волинська область — 759 випадків;
  • Дніпропетровська область — 865 випадків;
  • Донецька область — 143 випадки;
  • Житомирська область — 618 випадків;
  • Закарпатська область — 1042 випадки;
  • Запорізька область — 403 випадки;
  • Івано-Франківська область — 1274 випадки;
  • Кіровоградська область — 466 випадків;
  • м. Київ — 2569 випадків;
  • Київська область — 1375 випадків;
  • Львівська область — 1285 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 280 випадків;
  • Одеська область — 821 випадок;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1368 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1108 випадків;
  • Харківська область — 892 випадки;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 329 випадків;
  • Чернівецька область — 2964 випадки;
  • Черкаська область — 387 випадків;
  • Чернігівська область — 127 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.

  • 20 травня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
  • В Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.
  • У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що 11 областей України та місто Київ не готові перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.