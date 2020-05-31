Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За добу зафіксовано 468 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 993 випадки;
  • Волинська область — 908 випадків;
  • Дніпропетровська область — 942 випадки;
  • Донецька область — 163 випадки;
  • Житомирська область — 739 випадків;
  • Закарпатська область — 1189 випадків;
  • Запорізька область — 444 випадки;
  • Івано-Франківська область — 1402 випадки;
  • Кіровоградська область — 511 випадків;
  • м. Київ — 2985 випадків;
  • Київська область — 1573 випадки;
  • Львівська область — 1669 випадків;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 293 випадки;
  • Одеська область — 888 випадків;
  • Полтавська область — 270 випадків;
  • Рівненська область — 1713 випадків;
  • Сумська область — 168 випадків;
  • Тернопільська область — 1169 випадків;
  • Харківська область — 1066 випадків;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 444 випадки;
  • Чернівецька область — 3349 випадків;
  • Черкаська область — 402 випадки;
  • Чернігівська область — 167 випадків.