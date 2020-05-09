Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, загальне число випадків хвороби вже становить 14 710. При цьому одужали 2909 чоловік.
Найбільше нових випадків виявлено в Чернівецькій (82), Харківській області (50) і місті Києві (50 випадків).
Крім цього, число жертв в Україні за час пандемії коронавірусу склало 376 чоловік. За минулу добу зареєстровано ще 15 смертей.
Луганська область стала єдиною, де за добу не зафіксували випадків COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 522 випадки;
- Волинська область — 445 випадків;
- Дніпропетровська область — 681 випадок;
- Донецька область — 99 випадків;
- Житомирська область — 485 випадків;
- Закарпатська область — 678 випадків;
- Запорізька область — 320 випадків;
- Івано-Франківська область — 1095 випадків;
- Кіровоградська область — 411 випадків;
- м. Київ — 1771 випадок;
- Київська область — 959 випадків;
- Львівська область — 699 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 204 випадки;
- Одеська область — 619 випадків;
- Полтавська область — 240 випадків;
- Рівненська область — 877 випадків;
- Сумська область — 152 випадки;
- Тернопільська область — 977 випадків;
- Харківська область — 528 випадків;
- Херсонська область — 156 випадків;
- Хмельницька область — 165 випадків;
- Чернівецька область — 2179 випадків;
- Черкаська область — 333 випадки;
- Чернігівська область — 73 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 9 травня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 38179 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Віктор Ляшко заявляв, що повне скасування заходів карантину в Україні може призвести до 140 тисяч смертей до кінця року внаслідок зараження коронавірусом.