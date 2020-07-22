В Україні станом на 22 липня зафіксовано 60 тисяч 995 випадків захворювання на COVID-19, за добу — 829 нових випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Києві- 132, Львівській області – 124 та Івано-Франківській області – 78.

За добу померли 16 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1534 летальних випадків.

При цьому за добу одужали 973 людини. З початку спалаху коронавірус подолали вже 33 172 пацієнти.