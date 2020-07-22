Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання за минулу добу зафіксовано: у Києві- 132, Львівській області – 124 та Івано-Франківській області – 78.
За добу померли 16 осіб. Загалом з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 1534 летальних випадків.
При цьому за добу одужали 973 людини. З початку спалаху коронавірус подолали вже 33 172 пацієнти.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.