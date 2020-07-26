В Україні станом на 26 липня лабораторно підтверджено 64 849 випадків захворювання коронавірусом, з них за добу - 920.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

За добу зафіксовано 15 летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів.

Всього летальних випадків за весь час пандемії – 1605.

Все ще хворіє 27 437 українців.

Нагадаємо, що за вчорашню добу в Україні було виявлено 1106 нових випадків, це абсолютний антирекорд захворюваності.