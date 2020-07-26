Про це повідомляється на сайті РНБО.
За добу зафіксовано 15 летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів.
Всього летальних випадків за весь час пандемії – 1605.
Все ще хворіє 27 437 українців.
Нагадаємо, що за вчорашню добу в Україні було виявлено 1106 нових випадків, це абсолютний антирекорд захворюваності.
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- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
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