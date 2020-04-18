В Україні за добу зафіксували 444 нових випадків коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, протягом 17 квітня було отримано 444 повідомлень про нові підтверджені випадки. Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, серед них є 12 дітей і 99 медичних працівники.

Загальна кількість випадків коронавірусу в країні зараз становить 5106. На амбулаторному лікуванні перебувають 3 371 пацієнт, з них 225 дітей. Усього госпіталізовано 1 735 осіб, з них 77 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 133 людини, з них 71 чоловік та 62 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%).

Загалом 275 людей вже одужали, з них 13 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Ситуація по областям України наступна:

Вінницька обл. — 319 випадків (17 одужали);

Волинська обл. — 134 випадки (12 одужали);

Дніпропетровська обл. — 104 випадки (9 одужали);

Донецька обл. — 14 випадків (6 одужали);

Житомирська обл. — 197 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. — 166 випадків (12 одужали);

Запорізька обл. — 127 випадків (13 одужали);

Івано-Франківська область — 462 випадки (27 одужали);

м. Київ — 770 випадків (32 одужали);

Київська обл. — 280 випадків (16 одужали);

Кіровоградська обл. — 234 випадки (6 одужали);

Львівська обл. — 221 випадок (11 одужали);

Луганська обл. — 9 випадків;

Миколаївська обл. — 31 випадок;

Одеська обл. — 106 випадків;

Полтавська обл. — 49 випадків (9 одужали);

Рівненська обл. — 283 випадки (16 одужали);

Сумська обл. — 82 випадки (10 одужали);

Тернопільська обл. — 366 випадків (31 одужав);

Харківська обл. — 62 випадки (2 одужали);

Херсонська обл. — 56 випадків (6 одужали);

Хмельницька обл. — 41 випадок (4 одужали);

Черкаська обл. — 141 випадок (7 одужали);

Чернівецька обл. — 840 випадків (25 одужали);

Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).

Усього в Україні досліджено 52 534 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.