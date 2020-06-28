Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Так, в Україні 42 982 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 129 летальних, 18 934 пацієнти одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1833 випадки;
- Волинська область — 2228 випадків;
- Дніпропетровська область — 1087 випадків;
- Донецька область — 479 випадків;
- Житомирська область — 1396 випадків;
- Закарпатська область — 2726 випадків;
- Запорізька область — 568 випадків;
- Івано-Франківська область — 2300 випадків;
- Кіровоградська область — 646 випадків;
- м. Київ — 4935 випадків;
- Київська область — 2506 випадків;
- Львівська область — 5177 випадків;
- Луганська область — 80 випадків;
- Миколаївська область — 436 випадків;
- Одеська область — 1601 випадок;
- Полтавська область — 310 випадків;
- Рівненська область — 3568 випадків;
- Сумська область — 295 випадків;
- Тернопільська область — 1893 випадки;
- Харківська область — 2082 випадки;
- Херсонська область — 191 випадок;
- Хмельницька область — 791 випадок;
- Чернівецька область — 4686 випадків;
- Черкаська область — 642 випадки;
- Чернігівська область — 526 випадків.
Всього проведено 641 911 тестувань методом ПЛР.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я України спростувало інформацію про те, що тривале носіння медичної маски нібито викликає інтоксикацію вуглекислим газом і кисневу недостатність.
- Раніше в Офісі президента заявили, що для контролю за дотриманням карантину в регіонах планується залучити муніципальні патрулі.