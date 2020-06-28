Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Так, в Україні 42 982 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 129 летальних, 18 934 пацієнти одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1833 випадки;
  • Волинська область — 2228 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1087 випадків;
  • Донецька область — 479 випадків;
  • Житомирська область — 1396 випадків;
  • Закарпатська область — 2726 випадків;
  • Запорізька область — 568 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2300 випадків;
  • Кіровоградська область — 646 випадків;
  • м. Київ — 4935 випадків;
  • Київська область — 2506 випадків;
  • Львівська область — 5177 випадків;
  • Луганська область — 80 випадків;
  • Миколаївська область — 436 випадків;
  • Одеська область — 1601 випадок;
  • Полтавська область — 310 випадків;
  • Рівненська область — 3568 випадків;
  • Сумська область — 295 випадків;
  • Тернопільська область — 1893 випадки;
  • Харківська область — 2082 випадки;
  • Херсонська область — 191 випадок;
  • Хмельницька область — 791 випадок;
  • Чернівецька область — 4686 випадків;
  • Черкаська область — 642 випадки;
  • Чернігівська область — 526 випадків.

Всього проведено 641 911 тестувань методом ПЛР.

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