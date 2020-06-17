Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Так, за добу зафіксовано 31 летальний випадок. При цьому одужали 415 пацієнтів.
“У нас сьогодні два антирекорди: за кількістю захворювань і за кількістю людей, які померли за добу. 31 людина, котра пішла з життя через коронавірусну хворобу. Звертаюся до вас, шановні українці: COVID-19 – це не іграшки. Не потрібно до нього ставитися легковажно. Дотримуйтеся тих правил, рекомендацій, про які завжди говорить МОЗ. Користуйтеся масками, антисептиками, дотримуйтеся соціальної дистанції”, – закликав Степанов.
Як уточнили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я, всього в Україні зафіксовано 33 тис. 234 випадки COVID-19.
“На 17 червня (станом на 9:00) в Україні 33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 758 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 1500 випадків;
• Волинська область – 1554 випадки;
• Дніпропетровська область – 1012 випадків;
• Донецька область – 338 випадків;
• Житомирська область – 1147 випадків;
• Закарпатська область – 1808 випадків;
• Запорізька область – 538 випадків;
• Івано-Франківська область – 1849 випадків;
• Кіровоградська область – 592 випадки;
• місто Київ – 4026 випадків;
• Київська область – 2078 випадків;
• Львівська область – 3227 випадків;
• Луганська область – 66 випадків;
• Миколаївська область – 323 випадки;
• Одеська область – 1158 випадків;
• Полтавська область – 281 випадок;
• Рівненська область – 2499 випадків;
• Сумська область – 230 випадків;
• Тернопільська область – 1510 випадків;
• Харківська область – 1652 випадки;
• Херсонська область – 183 випадки;
• Хмельницька область – 577 випадків;
• Чернівецька область – 4082 випадки;
• Черкаська область – 564 випадки;
• Чернігівська область – 440 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 17 червня до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74 тис. 653 повідомлення про підозру на COVID-19.
- Кабінет Міністрів України планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму у приміщеннях та громадському транспорті.
- Кабінет Міністрів готує чергові зміни щодо карантинних обмежень. Для регіонів готують документ з умовами для посилення карантину.