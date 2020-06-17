Станом на ранок 17 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю заражень коронавірусом COVID-19 – 758 випадків за добу. Також померла рекордна з початку спалаху кількість пацієнтів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, за добу зафіксовано 31 летальний випадок. При цьому одужали 415 пацієнтів.

“У нас сьогодні два антирекорди: за кількістю захворювань і за кількістю людей, які померли за добу. 31 людина, котра пішла з життя через коронавірусну хворобу. Звертаюся до вас, шановні українці: COVID-19 – це не іграшки. Не потрібно до нього ставитися легковажно. Дотримуйтеся тих правил, рекомендацій, про які завжди говорить МОЗ. Користуйтеся масками, антисептиками, дотримуйтеся соціальної дистанції”, – закликав Степанов.

Як уточнили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я, всього в Україні зафіксовано 33 тис. 234 випадки COVID-19.

“На 17 червня (станом на 9:00) в Україні 33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 758 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 1500 випадків;

• Волинська область – 1554 випадки;

• Дніпропетровська область – 1012 випадків;

• Донецька область – 338 випадків;

• Житомирська область – 1147 випадків;

• Закарпатська область – 1808 випадків;

• Запорізька область – 538 випадків;

• Івано-Франківська область – 1849 випадків;

• Кіровоградська область – 592 випадки;

• місто Київ – 4026 випадків;

• Київська область – 2078 випадків;

• Львівська область – 3227 випадків;

• Луганська область – 66 випадків;

• Миколаївська область – 323 випадки;

• Одеська область – 1158 випадків;

• Полтавська область – 281 випадок;

• Рівненська область – 2499 випадків;

• Сумська область – 230 випадків;

• Тернопільська область – 1510 випадків;

• Харківська область – 1652 випадки;

• Херсонська область – 183 випадки;

• Хмельницька область – 577 випадків;

• Чернівецька область – 4082 випадки;

• Черкаська область – 564 випадки;

• Чернігівська область – 440 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 17 червня до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74 тис. 653 повідомлення про підозру на COVID-19.