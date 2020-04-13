Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 194 випадки;
  • Волинська область — 78 випадків;
  • Дніпропетровська область — 60 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 94 випадки;
  • Закарпатська область — 92 випадки;
  • Запорізька область — 85 випадків;
  • Івано-Франківська область — 300 випадків;
  • Кіровоградська область — 142 випадки;
  • м. Київ — 495 випадків;
  • Київська область — 216 випадків;
  • Львівська область — 124 випадки;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 5 випадків;
  • Одеська область — 69 випадків;
  • Полтавська область — 25 випадків;
  • Рівненська область — 125 випадків;
  • Сумська область — 74 випадки;
  • Тернопільська область — 273 випадки;
  • Харківська область — 11 випадків;
  • Херсонська область — 31 випадок;
  • Хмельницька область — 22 випадки;
  • Чернівецька область — 462 випадки;
  • Черкаська область — 102 випадки;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.

  • Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.
  • Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 266 нових випадків.