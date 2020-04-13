Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 93 летальних, 97 пацієнтів одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 194 випадки;
- Волинська область — 78 випадків;
- Дніпропетровська область — 60 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 94 випадки;
- Закарпатська область — 92 випадки;
- Запорізька область — 85 випадків;
- Івано-Франківська область — 300 випадків;
- Кіровоградська область — 142 випадки;
- м. Київ — 495 випадків;
- Київська область — 216 випадків;
- Львівська область — 124 випадки;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 5 випадків;
- Одеська область — 69 випадків;
- Полтавська область — 25 випадків;
- Рівненська область — 125 випадків;
- Сумська область — 74 випадки;
- Тернопільська область — 273 випадки;
- Харківська область — 11 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок;
- Хмельницька область — 22 випадки;
- Чернівецька область — 462 випадки;
- Черкаська область — 102 випадки;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.
- Станом на 12 квітня в Україні зафіксовано 2777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 266 нових випадків.