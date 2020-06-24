Станом на середу, 24 червня, в Україні за добу зафіксовано 940 нових випадків Covid-19. Це найвищий добовий показник з початку епідемії в нашій країні.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Внаслідок коронавірусної інфекції загалом померла 1051 людина, з них 16 – за останню добу.

Загалом одужали вже 17 409 людей, за добу – 453.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (203), Рівненській (126), Закарпатській (78), Волинській (61), Чернівецькій (59) областях та Києві (99).

Нових випадків COVID-19 не виявили лише у Херсонській області.