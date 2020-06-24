Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Внаслідок коронавірусної інфекції загалом померла 1051 людина, з них 16 – за останню добу.
Загалом одужали вже 17 409 людей, за добу – 453.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (203), Рівненській (126), Закарпатській (78), Волинській (61), Чернівецькій (59) областях та Києві (99).
Нових випадків COVID-19 не виявили лише у Херсонській області.
- Україна потрапила до списку країн “червоної зони” щодо поширення коронавірусу.
- Станом на вівторок, 23 червня, в Україні зафіксовано 38 074 випадки COVID-19, за добу — 833.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.