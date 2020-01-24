Про це йшлося на засіданні оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я, передає кореспондент #Букв.
“На сьогодні в Україні ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус”, — сказала вона.
У той же час міністр підкреслила, що два з них не були підтверджені.
“З них два не були підтверджені. По ще одному випадку проводиться епідемічне розслідування із залученням провідних епідеміологів. Кожен випадок буде розслідуваний і донесено до населення”, — заявила вона.
Скалецька також повідомила, що МОЗ має намір проводити щотижневі брифінги щодо ситуації з поширенням коронавируса.
Крім цього, міністр закликала громадян України дотримуватися даних раніше міністерством рекомендацій. А саме:
- Уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;
- Частіше мити руки з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням;
Уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі;
- Люди з симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовникам, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).
Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 24 січня відомо про 25 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 800 хворих.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.
- У 13 містах провінції Хубей (Китай) прийняли рішення обмежити в’їзди і виїзди, а також роботу громадського транспорту через коронавируса.
- Новий коронавірус, що викликає пневмонію, виявили в китайській провінції Хейлунцзян, яка межує з Амурської областю Росії.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечного коронавіруса в Китаї і закликав українців не хвилюватися.