Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус.

Про це йшлося на засіданні оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я, передає кореспондент #Букв.

“На сьогодні в Україні ми вже розслідували три випадки підозри на коронавірус”, — сказала вона.

У той же час міністр підкреслила, що два з них не були підтверджені.

“З них два не були підтверджені. По ще одному випадку проводиться епідемічне розслідування із залученням провідних епідеміологів. Кожен випадок буде розслідуваний і донесено до населення”, — заявила вона.

Скалецька також повідомила, що МОЗ має намір проводити щотижневі брифінги щодо ситуації з поширенням коронавируса.

Крім цього, міністр закликала громадян України дотримуватися даних раніше міністерством рекомендацій. А саме:

Уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;

Частіше мити руки з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням;

Уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі;

Уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі; Люди з симптомами гострої респіраторної інфекції повинні дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовникам, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 24 січня відомо про 25 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 800 хворих.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.