Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО) станом на 6 червня.
Так, за добу захворіли 550 осіб: з них 44 дитини й 53 медики.
Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували в Києві (83), Чернівецькій (66), Львівській (65) та Рівненській (52) областях.
Загалом захворіли 1903 дитини та 5016 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 532 пацієнти, з них 1590 дітей та 4067 медпрацівників. Усього потребували ушпиталення 7982 особи, з них 313 дітей та 949 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребувала 301 особа, зокрема одна дитина та 29 медиків.
Ситуація по областях України наступна:
- Вінницька обл. — 1116 (721 одужали);
- Волинська обл. — 1037 (297 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 965 (484 одужали);
- Донецька обл. — 203 (121 одужали);
- Житомирська обл. — 870 (500 одужали);
- Закарпатська обл. — 1301 (568 одужали);
- Запорізька обл. — 488 (286 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1533 (916 одужали);
- м. Київ — 3375 (888 одужали);
- Київська обл. — 1748 (533 одужали);
- Кіровоградська обл. — 546 (416 одужали);
- Луганська обл. — 52 (43 одужали);
- Львівська обл. — 2053 (506 одужали);
- Миколаївська обл. — 307 (195 одужали);
- Одеська обл. — 986 (368 одужали);
- Полтавська обл. — 273 (255 одужали);
- Рівненська обл. — 2014 (1082 одужали);
- Сумська обл. — 192 (158 одужали);
- Тернопільська обл. — 1255 (977 одужали);
- Харківська обл. — 1222 (491 одужав);
- Херсонська обл. — 179 (165 одужали);
- Хмельницька обл. — 509 (321 одужав);
- Черкаська обл. — 448 (336 одужали);
- Чернівецька обл. — 3585 (1108 одужали);
- Чернігівська обл. — 257 (77 одужали).
Усього в Україні 414 542 зразки досліджено методом ПЛР та 40 624 зразки — методом ІФА.
- З 5 червня стартував черговий етап послаблення карантину в Україні.