В Україні загалом підтверджено 26514 випадків COVID-19, з них 11812 одужали, 777 померли.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки й оборони (РНБО) станом на 6 червня.

Так, за добу захворіли 550 осіб: з них 44 дитини й 53 медики.

Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували в Києві (83), Чернівецькій (66), Львівській (65) та Рівненській (52) областях.

Загалом захворіли 1903 дитини та 5016 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 532 пацієнти, з них 1590 дітей та 4067 медпрацівників. Усього потребували ушпиталення 7982 особи, з них 313 дітей та 949 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребувала 301 особа, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

Вінницька обл. — 1116 (721 одужали);

Волинська обл. — 1037 (297 одужали);

Дніпропетровська обл. — 965 (484 одужали);

Донецька обл. — 203 (121 одужали);

Житомирська обл. — 870 (500 одужали);

Закарпатська обл. — 1301 (568 одужали);

Запорізька обл. — 488 (286 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1533 (916 одужали);

м. Київ — 3375 (888 одужали);

Київська обл. — 1748 (533 одужали);

Кіровоградська обл. — 546 (416 одужали);

Луганська обл. — 52 (43 одужали);

Львівська обл. — 2053 (506 одужали);

Миколаївська обл. — 307 (195 одужали);

Одеська обл. — 986 (368 одужали);

Полтавська обл. — 273 (255 одужали);

Рівненська обл. — 2014 (1082 одужали);

Сумська обл. — 192 (158 одужали);

Тернопільська обл. — 1255 (977 одужали);

Харківська обл. — 1222 (491 одужав);

Херсонська обл. — 179 (165 одужали);

Хмельницька обл. — 509 (321 одужав);

Черкаська обл. — 448 (336 одужали);

Чернівецька обл. — 3585 (1108 одужали);

Чернігівська обл. — 257 (77 одужали).

Усього в Україні 414 542 зразки досліджено методом ПЛР та 40 624 зразки — методом ІФА.