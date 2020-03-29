Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Коронавірусних хвороба виявлена:
- Вінницька область — 22 випадки;
- Волинська область — 2 випадки;
- Дніпропетровська область — 6 випадків;
- Донецька область — 2 випадки;
- Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 11 випадків;
- Івано-Франківська область — 41 (3 летальні) випадок;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- м. Київ — 82 випадки;
- Київська область — 45 випадків;
- Львівська область — 5 випадків;
- Луганська область — 2 випадки;
- Одеська область — 8 випадків;
- Полтавська область — 1 випадок;
- Рівненська область — 9 випадків (2 летальних);
- Сумська область — 6 випадків (1 летальний);
- Тернопільська область — 57 випадків (1 летальний);
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 1 випадок
- Чернівецька область — 59 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
- Черкаська область — 46 випадків;
- Чернігівська область — 1 випадок.
Всього з початку 2020 року надійшло 1966 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
- У світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 досягла майже 665 тисяч осіб.
- Станом на вечір суботи, 28 березня, в Україні коронавірусом заразилися вже 356 людей. За добу було виявлено 46 нових випадків.