Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Коронавірусних хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 22 випадки;
  • Волинська область — 2 випадки;
  • Дніпропетровська область — 6 випадків;
  • Донецька область — 2 випадки;
  • Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 11 випадків;
  • Івано-Франківська область — 41 (3 летальні) випадок;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • м. Київ — 82 випадки;
  • Київська область — 45 випадків;
  • Львівська область — 5 випадків;
  • Луганська область — 2 випадки;
  • Одеська область — 8 випадків;
  • Полтавська область — 1 випадок;
  • Рівненська область — 9 випадків (2 летальних);
  • Сумська область — 6 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська область — 57 випадків (1 летальний);
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 1 випадок
  • Чернівецька область — 59 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
  • Черкаська область — 46 випадків;
  • Чернігівська область — 1 випадок.

Всього з початку 2020 року надійшло 1966 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.