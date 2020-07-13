Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Всього в Україні 54 133 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 398 летальних, 26 503 пацієнти одужали. За добу виписано 385 пацієнтів.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 2122 випадки;
  • Волинська область — 3071 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1144 випадки;
  • Донецька область — 759 випадків;
  • Житомирська область — 1542 випадки;
  • Закарпатська область — 3988 випадків;
  • Запорізька область — 622 випадки;
  • Івано-Франківська область — 3071 випадок;
  • Кіровоградська область — 674 випадки;
  • м. Київ — 6238 випадків;
  • Київська область — 3068 випадків;
  • Львівська область — 7107 випадків;
  • Луганська область — 93 випадки;
  • Миколаївська область — 482 випадки;
  • Одеська область — 2208 випадків;
  • Полтавська область — 334 випадки;
  • Рівненська область — 4697 випадків;
  • Сумська область — 341 випадок;
  • Тернопільська область — 2260 випадків;
  • Харківська область — 2677 випадків;
  • Херсонська область — 204 випадки;
  • Хмельницька область — 908 випадків;
  • Чернівецька область — 5161 випадок;
  • Черкаська область — 754 випадки;
  • Чернігівська область — 608 випадків.

Всього проведено 803 657 тестувань методом ПЛР.

  • 11 липня коронавірус виявили у 67 мешканців столиці.
  • 11 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.