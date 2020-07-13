Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Всього в Україні 54 133 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 398 летальних, 26 503 пацієнти одужали. За добу виписано 385 пацієнтів.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
- Вінницька область — 2122 випадки;
- Волинська область — 3071 випадок;
- Дніпропетровська область — 1144 випадки;
- Донецька область — 759 випадків;
- Житомирська область — 1542 випадки;
- Закарпатська область — 3988 випадків;
- Запорізька область — 622 випадки;
- Івано-Франківська область — 3071 випадок;
- Кіровоградська область — 674 випадки;
- м. Київ — 6238 випадків;
- Київська область — 3068 випадків;
- Львівська область — 7107 випадків;
- Луганська область — 93 випадки;
- Миколаївська область — 482 випадки;
- Одеська область — 2208 випадків;
- Полтавська область — 334 випадки;
- Рівненська область — 4697 випадків;
- Сумська область — 341 випадок;
- Тернопільська область — 2260 випадків;
- Харківська область — 2677 випадків;
- Херсонська область — 204 випадки;
- Хмельницька область — 908 випадків;
- Чернівецька область — 5161 випадок;
- Черкаська область — 754 випадки;
- Чернігівська область — 608 випадків.
Всього проведено 803 657 тестувань методом ПЛР.
- 11 липня коронавірус виявили у 67 мешканців столиці.
- 11 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.