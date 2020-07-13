Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Всього в Україні 54 133 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 398 летальних, 26 503 пацієнти одужали. За добу виписано 385 пацієнтів.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 2122 випадки;

Волинська область — 3071 випадок;

Дніпропетровська область — 1144 випадки;

Донецька область — 759 випадків;

Житомирська область — 1542 випадки;

Закарпатська область — 3988 випадків;

Запорізька область — 622 випадки;

Івано-Франківська область — 3071 випадок;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6238 випадків;

Київська область — 3068 випадків;

Львівська область — 7107 випадків;

Луганська область — 93 випадки;

Миколаївська область — 482 випадки;

Одеська область — 2208 випадків;

Полтавська область — 334 випадки;

Рівненська область — 4697 випадків;

Сумська область — 341 випадок;

Тернопільська область — 2260 випадків;

Харківська область — 2677 випадків;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 908 випадків;

Чернівецька область — 5161 випадок;

Черкаська область — 754 випадки;

Чернігівська область — 608 випадків.

Всього проведено 803 657 тестувань методом ПЛР.