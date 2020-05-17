В Україні на сьогоднішній день завантаженість ліжко-місць у лікарнях не перевищує 13%.

Про це на брифингу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, найбільша кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом зареєстровано в місті Києві – 59, Київській області – 54, Львівській – 50, Чернівецькій – 47.

Він також підкреслив, що держава в повному обсязі забезпечує лікування хворих.

“Урядом було прийнято чотири пакети для лікування хворих COVID-19 – стаціонарна допомога, екстрена медична допомога, окремий пакет щодо мобільних бригад і четвертий пакет – стаціонарна допомога для хворих, які лікувалися в лікарнях, що не увійшли до складу опорних лікарень. У ці пакети входить вся вартість лікування, лікарських засобів, затверджених в наших стандартах”, – сказав міністр.

“Завдяки карантину, тим карантин заходам, які були введені в Україні, вдалося уникнути масштабної спалаху. На сьогоднішній день у нас завантаженість ліжок становить не більше 13% цілому по Україні. Тобто наші лікарні здатні в повному обсязі надавати медичну допомогу хворим коронавірусів”, – сказав Максим Степанов.