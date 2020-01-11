Про це повідомили в прес-службі відомства.

У повідомленні сказано, що за фактом проведених перевірок правоохоронні органи почали 343 кримінальних провадження стосовно протиправної діяльності нелегальних заправок.

Також повідомляється, що 76 заправок демонтували добровільно.

“В межах проваджень за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою вже припинено діяльність 631-ї нелегальної автозаправної станції”, – зазначили в Офісі Генпрокурора.