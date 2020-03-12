Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Сьогодні, коли ми йшли на брифінг, нам повідомили про один випадок у людини, котра приїхала з Польщі. У неї зараз вже є пневмонія. З нею працюють, відібрали зразки на дослідження. Це людина похилого віку, група ризику. Ми будемо відслідковувати цю динаміку. Це нова підозра, що найбільш актуальна”, – зазначив він.

Ляшко уточнив, що в даному випадку підтвердження коронавірусу є “найбільш імовірним” у порівнянні з попередніми підозрами.

Він також поінформував, що напередодні в лабораторії Центру громадського здоров’я було перевірено низку зразків, і всі вони були негативні.

“Вчора я на брифінгу говорив, що досліджуються зразки в нашій вірусологічній лабораторії. Було сумарно 5 повідомлень про підозру. Жодного позитивного не було. Тобто коронавірус не виявлено. Вчора ми додатково отримали три зразка, вони також були негативні”, – розповів Ляшко.

Він додав, що в цілому зараз перевіряються в лабораторіях 4 підозри на зараження коронавірусом.

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