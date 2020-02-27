Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення щодо заборони трансляції в Україні ще трьох російських телеканалів.

Про це повідомили в прес-службі ради.

“Керуючись нормами частини другої статті 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 15, 17, 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” та іншими нормативно-правовими документами, регулятор скасував свої попередні рішення щодо програм “Еврокино”, “ТОПШОП ТВ” і “Зоопарк” та вилучив їх із переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що країною-правовласником всіх трьох телеканалів є Російська Федерація, ліцензії на мовлення телеканалів видані Роскомнадзором, мова ведення програм — російська. Рішення про їх блокування було прийнято членами ради одностайно.

Довідка. “Еврокино” — російський телеканал, що транслюється в РФ, Грузії та країнах СНД. У сітку мовлення телеканалу входять фільми кіностудій 27 країн європейського союзу, включно з фестивальним кіно та відео репортажами.

“Зоопарк” — російський пізнавально-розважальний канал про живу природу. У сітці мовлення — документальні фільми та гумористичні шоу за участю тварин.

“Топшоп ТВ” — російський телемагазин, які пропонує широкий спектр товарів (тренажери, побутова техніка, масажери, обладнання для садівництва тощо).