Про це повідомили в прес-службі ради.
“Керуючись нормами частини другої статті 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 15, 17, 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” та іншими нормативно-правовими документами, регулятор скасував свої попередні рішення щодо програм “Еврокино”, “ТОПШОП ТВ” і “Зоопарк” та вилучив їх із переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що країною-правовласником всіх трьох телеканалів є Російська Федерація, ліцензії на мовлення телеканалів видані Роскомнадзором, мова ведення програм — російська. Рішення про їх блокування було прийнято членами ради одностайно.
Довідка. “Еврокино” — російський телеканал, що транслюється в РФ, Грузії та країнах СНД. У сітку мовлення телеканалу входять фільми кіностудій 27 країн європейського союзу, включно з фестивальним кіно та відео репортажами.
“Зоопарк” — російський пізнавально-розважальний канал про живу природу. У сітці мовлення — документальні фільми та гумористичні шоу за участю тварин.
“Топшоп ТВ” — російський телемагазин, які пропонує широкий спектр товарів (тренажери, побутова техніка, масажери, обладнання для садівництва тощо).
- Нагадаємо, з 2016 року в Україні діють обмеження на мовлення 73 російських телеканалів.
- Пізніше Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію ще трьох російських телеканалів — “Соmedy TV”, “Наш футбол” і “Карусель”.