Про це повідомили в прес-службі Нацради.

“6 березня Національна рада своїм рішенням визнала, що зміст іноземної програми RTVI, яка має юрисдикцію Королівства Іспанії, не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України. Тому її вилучено із переліку дозволених для ретрансляції програм, що не дає змоги вітчизняним провайдерам далі поширювати її в мережах України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рік тому Нацрада визнала, що зміст телеканалу не відповідає вимогам, оскільки “в ефірі телеканалу неодноразово демонструвалися аудіовізуальні твори за участю осіб, що створюють загрозу національній безпеці”. Однак тоді телеканал перебував під юрисдикцією Великобританії. Після зміни власника регулятор знову провів моніторинг.

Виявлено, що в період з 24 лютого по 1 березня на телеканалі неодноразово виходили шоу і серіали, в яких знялися особи, внесені до переліку таких, які створюють загрозу національній безпеці України. Йдеться про Володимира Меньшова, Миколу Ціцкарідзе та Михайла Пореченкова.

Крім того, в ефірі телеканалу вийшла передачі “Редакція. Спеціальний репортаж”, під час якої показали карту із зображенням Криму як частини Росії.

“Таким чином, у контенті іноземного телеканалу RTVI очевидними є систематичні порушення частини другої статті 6 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, частини першої статті 28 Закону України “Про інформацію”, які свідчать про невідповідність змісту цієї іноземної програми вимогам статті 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, — зазначили в Нацраді.

Довідка. RTVI — міжнародний російськомовний телеканал, який здійснює мовлення на території ряду держав СНД (Росії, Казахстану і Молдови), Грузії, країн Балтії, Німеччини, Ізраїлю, Великобританії, Іспанії, США, Канади, Австралії та інших країн. Є спадкоємцем телеканалу “НТВ”, відомого анонімними документальними фільми та репортажами на кримінальну тематику.