Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
“Призначено курсування таких приміських поїздів: №6357 “Жмеринка – Гречани”, №6360 “Гречани – Жмеринка”, №6359 “Жмеринка – Гречани”, №6358 “Гречани – Жмеринка”, №6321 “Жмеринка – Гречани”, №6322 “Гречани – Жмеринка”, – йдеться в повідомленні.
У прес-службі також зазначили, що “Укрзалізниця” закликає пасажирів суворо дотримуватися всіх санітарних норм і серйозно ставитися до карантину.
На даний момент діють обмеження за кількістю пасажирів, а саме – перевезення в межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами і залізничниками засобів індивідуального захисту.
- Раніше в “Укрзалізниці” оголосили про відновлення роботи після карантину ще шести регіональних поїздів.
- Також провідники “Укрзалізниці” відтепер беруть електронний студентський квиток при посадці на поїзд з програми “Дія”.