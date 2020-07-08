"Укрзалізниця" сьогодні запустила ще шість приміських поїздів за маршрутом "Жмеринка - Гречани".

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Призначено курсування таких приміських поїздів: №6357 “Жмеринка – Гречани”, №6360 “Гречани – Жмеринка”, №6359 “Жмеринка – Гречани”, №6358 “Гречани – Жмеринка”, №6321 “Жмеринка – Гречани”, №6322 “Гречани – Жмеринка”, – йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що “Укрзалізниця” закликає пасажирів суворо дотримуватися всіх санітарних норм і серйозно ставитися до карантину.

На даний момент діють обмеження за кількістю пасажирів, а саме – перевезення в межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами і залізничниками засобів індивідуального захисту.